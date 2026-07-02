文春を訴えた木下博勝氏、佐藤二朗さんトラブル報道に思い　「最初についた印象を覆すことは本当に難しい」

女子プロレスラー・ジャガー横田さんの夫で医師の木下博勝氏が2026年7月2日、俳優・佐藤二朗さんをめぐる文春報道を受け、Xで思いをつづった。

「事実とは異なる内容や、一方の見解を中心として構成されている」

佐藤さんをめぐっては、週刊文春が1日に「佐藤二朗（57）が橋本愛（30）に"問題行為"を起こしていた フジテレビ調査では『深刻なハラスメント』認定《『夫婦別姓刑事』で共演》」と題した記事を公開した。

記事では、フジテレビ系のドラマで共演した際、佐藤さんが橋本さんの「キャリアを全否定する発言」を行ったなどとしていた。

一方、佐藤さんは自身のXで「さすがに、さすがにもうこれ以上は我慢できません」と疑惑を否定。再三に渡って降板を申し入れていたと明かし、「数々の『ほんとうのこと』が、明らかになる日が来ることを、切に祈ります」としていた。

佐藤さんが所属する芸能事務所フロム・ファーストプロダクションも2日、公式サイトを通じて「当該記事には、事実とは異なる内容や、一方の見解を中心として構成されている部分が多々含まれており、弊社としては、その内容を到底受け入れることはできません」との声明を公開。「記事で示されているようなハラスメントに該当する事実は確認されておらず、そのような評価は適切ではない」としている。