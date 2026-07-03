【サッカー】韓国は空港で「怒号」、日本はお祭り騒ぎで「感謝」...ファンの反応「全く違った」韓国メディア痛感

韓国スポーツメディア「スポーツ朝鮮」（ウェブ版）が2026年7月2日、サッカーワールドカップ（W杯）日韓代表に対する帰国時のファンの対応について、「全く違った」と報じた。

羽田空港には100人超の報道陣と約700人のファンが集結

グループFの日本は、第1節（6月15日）のオランダ戦を2－2で引き分け、勝ち点「1」を獲得した。チュニジアとの第2節（21日）は、W杯最多得点を記録し4－0で快勝。第3節（26日）のスウェーデン戦は1－1で引き分け、勝ち点「5」でグループリーグを2位で通過した。

6月30日に行われた決勝トーナメント1回戦で、「王者」ブラジルと対戦。前半29分にMF佐野海舟（25）のゴールで先制するも、後半11分に同点に追いつかた。そして、後半終了間際に逆転され、決勝トーナメント1回戦で敗退した。

一方、グループAの韓国は、第1節（6月12日）のチェコ戦を2－1で勝利し、白星発進した。第2節（6月19日）は、地元メキシコと対戦し0－1の惜敗。南アフリカとの第3節（6月25日）は0－1で敗れ、決勝トーナメント進出は他チームの結果次第となったが、結局グループリーグ敗退となった。

韓国代表のホン・ミョンボ監督（57）は、グループリーグ敗退が決まると辞任を発表した。

グループリーグを突破した日本と、敗退した韓国。今大会、明暗が分かれた両チームだが、代表チームがそれぞれ帰国した際にも「明暗」が分かれた。

韓国は6月30日未明に帰国した。地元メディアの報道によると、仁川国際空港には多くのサポーターが待ち受け、ホン監督に対して「ホン・ミョンボ消えろ」などの怒号が飛び交った。終止、厳しい表情だったホン監督は、スタッフにガードされながら空港を後にしたという。

緊張感漂う韓国とは対照的に、日本代表の帰国は和やかな雰囲気に包まれた。スポーツ紙の報道によると、羽田空港には100人を超える報道陣と、約700人のファンが集結。代表選手らに対して、「感動をありがとう」など感謝の声が上がったという。