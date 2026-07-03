デヴィ夫人の「恩人」だった美輪明宏さん　長文でつづられた60年前のエピソード

タレントの「デヴィ夫人」ことデヴィ・スカルノさんが2026年7月3日、自身のフェイスブックを更新し、6月20日に死去した歌手の美輪明宏さんをしのんだ。

デヴィ夫人は現在、元マネジャーの女性らに暴力を振るったとして暴行罪で起訴されており、テレビ番組から姿を消している。

「激しい誹謗中傷にさらされ、まさに四面楚歌の日々を送っておりました」

高齢のため仕事をセーブしていた美輪さんは、約3か月前に体調を崩して以降、自宅で静養を続けていたといい、老衰のため20日に91歳で死去した。

デヴィ夫人は「美輪明宏様へ 追悼」と切り出し、美輪さんとの思い出を振り返った。

「あなたと初めてお目にかかったのは、1966年11月頃のことでした」とし、「当時のインドネシアは、100万人以上もの尊い命が失われた激動の時代の渦中にあり、私自身もまた、日本で激しい誹謗中傷にさらされ、まさに四面楚歌の日々を送っておりました」と当時を回想した。

クーデターで夫のスカルノ大統領が失脚した後、日本で生活していた当時「悪意ある噂や誤った報道を信じた人々の中には、右翼の男達が日本刀を振りかざし、『デヴィよ、日本から出ていけ！』と叫びながら家の周囲をトラックで巡回し、お手伝いさんは『お宅に売る肉はない』と言われる始末でした」という。