元NHK中川安奈アナ、ドット柄ショーパン×白の日本代表ユニ姿　W杯の現地観戦「弾丸ヒューストン旅」振り返る

NHKを退局しフリーアナウンサーに転身した中川安奈さん（32）が2026年7月1日、自身のインスタグラムを更新。美スタイル際立つドット柄ショーパン姿を披露した。

宿泊先のホテルが「日本代表チームと同じ」

サッカーW杯の日本対ブラジル戦を現地観戦していた中川さん。「弾丸ヒューストン旅、しっかりお土産探しにも奔走してきました」と報告した。お土産は「ほぼ家族へのものでスーツケースがいっぱいに」という。

また、「実は今回は宿泊先のホテルがまさかの日本代表チームと同じだったり」と語り、「初日から体調を崩してご飯がほとんど食べられなくてどうなるかとひやひやしたり...」と現地の様子についても明かした。

もっとも、「前々から購入していたチケットが日本対ブラジルの試合になったあたりから、うれしいサプライズやそわそわ続きの日々でもありました笑」と振り返っていた。

インスタグラムに投稿された写真では、白いシアーシャツを羽織り、白いキャミソールとドット柄のショートパンツを着用。足元に白いスニーカーを合わせて、店内でポーズをきめていた。

4枚目では、キャップをかぶり、白いキャミソールとデニムパンツを着用。片手をあげてポーズをとって微笑んでいた。7枚目では、日本代表の白ユニフォームとドット柄のショートパンツを着用。「JAPAN」と書かれた旗に手を添えて笑顔をのぞかせていた。

この投稿には、「スタイル抜群」「めちゃくちゃ可愛い」「美しすぎ」「綺麗」といったコメントが寄せられていた。