「アンナチュラル」野木亜紀子氏、俳優バッシング過熱めぐり「知見」披露　文春サムネは「ほんまゲスい」

人気ドラマ「アンナチュラル」「MIU404」などを手がけた脚本家の野木亜紀子氏が2026年7月3日にXを更新し、特定の俳優名・作品名を明記してはいないが、俳優への批判が過熱している状況に懸念を示した。

映像制作現場における身体接触を巡る一般的な慣行などについて説明する中、「女性俳優の大河ドラマでの抱擁シーン」などがSNS上で他の場面と比較されている状況についても言及し、「筋違い」との考えを示した。

立場を明確にした上で私見を展開

野木氏は、「俳優バッシング」が過熱していると切り出し、「一俳優が負うべきではないことまで非難されているので見ていられない」とXに投稿。

そのうえで、自身は「本作品とは無関係のフリーランス脚本家」だとし、「業界の片隅にいる人間として少々知見を述べます」と前置きした。

野木氏は補足として、「いまの時点でテレビ局と男性俳優事務所から声明が出ており、それら内容はある程度事実だと勘案した上での話です」と説明。「文春に書かれていることを男性俳優側は否定していますし、私はそこをジャッジする立場にありません」とした。

以降の見解は「あくまで私が知る限りの、映像制作現場における一般的な話」だと断っている。

俳優が「台本にない、アドリブでの身体接触は事前に言ってほしい」と求めるのは、「現代において特段珍しい話ではない」と、野木氏。演劇のワークショップでも身体接触について事前に説明することが多いとする。

野木氏によれば、夫婦役であっても身体接触が必須というわけではなく、「作品の設定と解釈次第」だという。

台本にないアドリブによる接触が必要かどうかを判断するのは「演出（監督）の領分」だと説明。俳優のアドリブを優先する場合については、「一回目はともかく、共演相手から意見を受けたら対応が必要」だとし、双方の芝居の許容範囲を探って現場をまとめるのは「演出とプロデューサーの仕事」だと指摘した。