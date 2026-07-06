母親は伊藤蘭...趣里、黒ノースリーブワンピで神スタイル炸裂　「かわいいー！！！」「キュート」大絶賛の嵐

俳優の趣里さん（35）が2026年6月28日、自身のインスタグラムを更新。黒いノースリーブワンピ姿を披露した。

「楽しい時間でした」

趣里さんは、出演した映画『バナ穴 BANA_ANA』を告知し、黒いノースリワンピで笑顔をみせるオフショットなどを投稿した。「イベントも参加させていただきました！皆様にお会いできてとても幸せで楽しい時間でした」「ありがとうございました」と感謝の言葉を添えていた。

インスタグラムに投稿された2枚目の写真では、胸元の黄色がアクセントになった黒いノースリーブのワンピースを着用。笑顔でピースサインをしていた。3枚目では、足元に黄色いシューズを合わせ、抜群のスタイルが際立つ全身ショットを披露していた。4枚目では、マイクを持って微笑んでいた。6枚目では、メガネをかけてロングコートを着用。花壇の横に立ち、笑顔をみせていた。

この投稿には、「かわいいー！！！」「可愛すぎている」「素敵～」「凄くお母様に似てるなぁ」「キュート」といったコメントが寄せられていた。

趣里さんの父親は俳優の水谷豊さん（73）、母親は元・キャンディーズで歌手の伊藤蘭さん（71）。また、趣里さんは25年8月、ダンス＆ボーカルグループ「BE:FIRST」元メンバーで俳優の三山凌輝さん（27）との結婚と妊娠を発表。9月に第一子誕生を公表した。