アンジャッシュ・渡部建、「お前が言うなよビジネス」で人気に　「こんな立場だからこそできることがある」

お笑いコンビ「アンジャッシュ」の渡部建さんが、2026年6月27日に公式YouTubeチャンネル「渡部のサシ飲み」を更新。テレビ東京出身でYouTube番組「ReHacQ」のプロデューサーとして知られる高橋弘樹さんとコラボし、トークを展開した。

結婚式のVTR出演、食事のマナー講座で注目

「ReHacQ」のほかにも「家、ついて行ってイイですか？」（テレビ東京系）「世界の果てに、ひろゆき置いてきた」「恋愛病院」（ABEMA）などを手掛ける「鬼才」プロデューサーとして知られる高橋さん。そんな高橋さんに、渡部さんは率直に、「渡部、これどうしますか？」と、自身について質問する。

話の中で、高橋さんが「あれ面白かったです、ABEMAでの結婚式スピーチ」と渡部さんを絶賛したのが、「愛のハイエナ」（ABEMA）での一幕だった。渡部さんによると、このスピーチがきっかけで、結婚式のVTRの仕事のオファーが多いときで月に50本ほどあるという。結婚式で「夫婦で大事なことは隠し事をしない」などとスピーチをするのがうけている。

驚いた表情の高橋さんが「前の年収を超えてますよね？」とツッコむも、渡部さんはすかさず「それはない、それはない」と笑って否定。「安くやってるから（オファーが）多いんですよ」「（出演料は）1本、5万円でやっている」と渡部さん。多いときで月に50本であれば、250万円になる。

高橋さんは「人生って、何事も金に換金できますよね」と一言。すると渡部さんは「僕の場合は、お前が言うなよビジネス」をしていると語った。TikTokでの食事のマナー講座への出演がそれで、コメント欄では「お前がマナーを語るな！」などとつっこまれつつも視聴者数は多いのだそうだ。

「こんな立場だからこそできることがある」と話す渡部さんに対し、高橋さんは「すごいですよ渡部さん」と称賛していた。

コメント欄では「お前が言うなビジネス笑った」「たった5万でスピーチやってくれるなら、渡部さんに何か頼んでみたい」「渡部さんのこの能力、使い切れるのは高橋さんだとおもいます」といった声が寄せられた。