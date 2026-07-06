中高生らを青田買い？スタバの12～24歳向け新サービスが論議　「うるさくて落ち着けない」「嬉しいサービス」

コーヒーチェーン大手「スターバックス」が発表した12～24歳（Under 24）向けの新サービスが、その是非を巡ってネット上で論議になっている。

この新サービスは、「マイスターバックスストアU24（マイストアU24）」と名付けられた。2026年7月7日からスタートする。

「授業を終えた帰り道。アルバイトや部活動の後の短いひととき」

公式サイトで前日の6日に出したプレスリリースによると、サービスでは、まず公式アプリでスターバックスリワードに参加する。身分証で年齢確認を行い、18歳未満は保護者の了解も必要だ。そして、お気に入りの店舗2店をマイストアとして登録する。

登録後は、初回の特典として、登録した1店舗から「U24パス200」が1枚配信され、200円引きで対象商品を購入できる。また、毎月の特典として、登録した2店舗から「U24パス」が1枚ずつ計2枚配信され、それぞれ100円引きとなる。このほか、不定期でサプライズ企画も行い、従業員とのコミュニケーションも楽しんでもらうという。

U24世代向けのサービスは、スターバックスコーヒージャパン（東京都品川区）としては初めてだという。「授業を終えた帰り道。次の予定まで少し時間が空いた午後。アルバイトや部活動の後の短いひととき」などに気軽に立ち寄ってほしいとした。

スタバでは、日本上陸30周年の機会に、「これからの社会を担うU24世代の方にとって、日々チャレンジする中でほっと自分らしく過ごせる場所であり続けたい」としている。

この発表が報じられると、そのコメント欄などでは、様々な意見が寄せられた。