松丸亮吾、「親が逆転の発想で...」勉強得意になれた家庭のルール明かす　「上手く使うのが近道！」

タレントでクリエイターの松丸亮吾さんが2026年7月15日にXを更新。勉強が得意になった家庭のルールについて明かした。

「勉強すればゲーム無制限」

松丸さんは麻布中学校・高等学校。東大にも入学したが、2025年に中退している。

Xで松丸さんは、「僕が勉強得意になれたのは家庭のルール『3時間勉強したらゲーム無制限』のおかげ」と説明。

当初は「一時期ゲームを1日1時間」というルールだったものの、「楽しみを奪われて勉強のやる気が超下がった」とのこと。そこで、「見かねた親が逆転の発想で『勉強すればゲーム無制限』に」とルールを変更したそう。

結果、「ゲームのために勉強して成績伸びたからゲームと親に感謝！」とつづった。

また、次のポストでは、「ゲーム時間を制限してもその時間が勉強時間に変わるではないので、ゲーム時間を何とかしたいと思ってる親御さんはぜひ参考にして欲しいなぁと思う」と呼びかけ。「ゲームが好きなら、そのゲームを上手く使うのが近道！」とコメントした。