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読売新聞、猛暑対策の定番商品めぐり「表記の誤り」謝罪　SNSでも「知らなかった」と驚き相次ぐ

2026.07.16 15:21
社会班

   読売新聞は2026年7月15日付夕刊で「訂正　おわび」を掲載し、13日付の記事内の表記に誤りがあったと報告した。この内容が、一般的に知られている表現を訂正したものだったため、SNS上では「初めて知った」「そうなんだ」などと驚く声が上がっている。

  • 読売新聞社
    読売新聞社
  • 空調服（東京都板橋区）の公式サイトより（一部抜粋）
    空調服（東京都板橋区）の公式サイトより（一部抜粋）
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  • 空調服（東京都板橋区）の公式サイトより（一部抜粋）

「空調服」→「ファン付き作業服」に訂正

   読売新聞によれば、13日付の「炎天禍　悩む農家」と題する記事で、「空調服」と表記したのは「ファン付き作業服」の誤りだったと報告。「空調服は、株式会社空調服の登録商標でした」と説明し、「記者とデスクの確認が不十分でした」と記していた。

   「空調服」の登録商標を巡っては、空調服（東京都板橋区）が21年12月1日付のお知らせで、「空調服」の文字商標および立体商標が登録されたことを報告している。

   読売新聞の訂正はSNS上で大きな注目を集め、「私も知りませんでした」「一般名詞化しつつあるかな」「確かセロテープもそうなんだよな」「初めて知った」「知らなかった」などの声が寄せられている。

   共同通信社「記者ハンドブック（第14版）」では、「原則として登録商標は使わず、言い換え例に示した一般名称に言い換える」「登録商標が一般名称化しているケースでは、商品イメージを損なわない限り柔軟に対応できる」としている。

   同書の言い換え例で示されているのは、「ウォシュレット→温水洗浄便座」や「エレクトーン→電子オルガン」、「サランラップ→ラップ」、「セロテープ→セロハンテープ」、「ボンド→接着剤」などがある。

ファン付き作業服
空調服
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