パイレーツ・スキーンズの爆美女インフルエンサー恋人、ヘソ出し観戦コーデ＆ドレス姿で色気ダダ漏れ

ピッツバーグ・パイレーツのポール・スキーンズ投手（24）の恋人で元体操選手のインフルエンサー、オリビア・ダンさん（23）が2026年7月15日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。MLBオールスターのレッドカーペットショーでドレスアップした2ショットなどを披露した。

レッドカーペットショーでみせたドレス姿

オリビアさんはインスタグラムのストーリーズで、レッドカーペットショーでみせたドレス姿で、スキーンズ投手と鏡越しで撮影したらしき2ショットや、レッドカーペットショーでポーズをとっているところをとらえた2ショット、試合観戦コーデなどを投稿した。

インスタグラムに投稿された写真のうち、試合観戦コーデは、「ALLSTAR」という文字と、スキーンズ投手の背番号「30」などがデザインされたショート丈のトップスとデニムを着用。腰に手をあて、横を向いて微笑んでいた。

また、スキーンズ投手との2ショットも披露。オリビアさんは、ウエスト部分がブルーのデザインになった黒いタイトなドレスを着用。スキーンズ投手は、ブルーのスーツというコーデ。オリビアさんがスマホを片手に持ち、2人で並んで、鏡越しで撮影したらしき2ショットを披露していた。レッドカーペットでのショットは、サングラス姿のスキーンズ投手の前で、オリビアさんが両手を広げて笑顔をみせていた。