「我慢ができなかった」「顔を潰され...」アレン様が川村エミコに怒り　「喧嘩」の経緯説明、反省も「消化しきれてない」

「アレン様」の愛称で知られるタレントのアレンさんが2026年7月15日にYouTube動画を公開し、YouTube番組収録中に勃発したというお笑いコンビ「たんぽぽ」の川村エミコさんとの「喧嘩」についての経緯を説明した。

「あたしがバーッと怒って、あたし途中でスタジオを出て」

アレンさんは、「先日の川村ェミコさんとの喧嘩の件について語ります。」と題した動画を公開。喧嘩が勃発したのは、自身がMCを務めるYouTube番組「IN MY OPINION presents Black or White」に川村さんがゲスト出演した際のことだという。「あたしがバーッと怒って、あたしが途中でスタジオを出て」ということが起きたとした。

アレンさんは、川村さんとは「Black or White」での共演で出会い、それ以降、自身の番組でゲストに呼ぶなど何度か共演をしてきたという。アレンさんは、「エミコさん優しいし好きって思って、その気持ちは今も変わらないんですよ」と話した。

そのうえで、アレンさんは「喧嘩」の経緯を説明。アレンさんによると、番組内の企画で「一番無難で曖昧なコメントをしていた人」を指名する場面があり、アレンさんは川村さんの名前を挙げた。アレンさんがその理由として、「（攻めた発言ではなく）エミコさんのキャラクター通りの発言をされていたから」と説明。すると川村さんは、席を立ち大きな声で、「あんたねえ、ぼーっと床見て人の話もろくに聞いていないような態度のやつが、知ったかぶって言ってるんじゃねえよ」などと言い返してきたという。

アレンさんは驚きつつ、「最初は我慢をして聞いていたけれど、我慢ができなかったんです」とし、「何分かにわたって怒っちゃった」とした。

川村さんは「エンタメだったんです」と釈明したというが、アレンさんは「エンタメキレ芸という枠に乗っかって、本当にイラっときたことをあたしにぶつけてきたと解釈」しているという。また、「自分の番組で顔を潰されたという思いもあった」「見に来てくださっている方に申し訳ない気持ちになったし、そういった意味であたしはちょっと気分を害した」とも話した。

動画撮影時点でも「まだ消化しきれてないっていうのが正直なところ」と話した。

一方、アレンさんは多忙のため「頭が回ってなかった」「普段みたいに鋭いツッコミだったりとか、鋭い切れ味のあるコメントが残せたかというと、正直問題、一昨日は残せてなかった。だから、皆さんを十分に楽しませられなかった」と反省も述べていた。

動画の最後には、涙ながらに「常にどんなときも、あたしの応援してくれているクリマン（編注：アレン様のファンの名称）のことを考えているっていうことです」「だから何を言われても平気」と、ファンへの思いを語った。