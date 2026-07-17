38kgダイエットの鈴木もぐら、20kg近くリバウンド？　「フォルムが明らかに丸くなってる」相方語る

お笑いコンビ「空気階段」がパーソナリティーを務めるラジオ番組「空気階段の踊り場」（TBSラジオ）2026年7月13日深夜（14日未明）放送回で、ダイエットで激ヤセした鈴木もぐらさん（39）がリバウンドしつつあることが明かされた。

「俺の予想だと、103、4（キロ）ぐらい...」

鈴木さんは、4月放送の同番組で、3か月かけて体重123キロから85キロと、マイナス38キロのダイエットに成功したことを明かした。また、今後も18時以降食べないダイエットを継続するとしていた。

7月13日放送回では、相方の水川かたまりさん（35）が「なんかお前太ってない？」「毎日会ってる俺が気付くぐらいだからけっこう太ってると思う」と切り出し、リスナーからも「もぐらさん、リバウンドしてきてません？」とのメールが寄せられた。

体重を聞かれた鈴木さんは「今もう測ってない」と告白。水川さんは「フォルムがね、38キロ痩せた時から明らかに丸くなってきてるんですよ」「最近会う人に『痩せたね』ってあんまり言われてないんですよ」と笑った。

現在は「めちゃくちゃ食ってる」「だってメシうまいからね」といい、体重は「俺の予想だと、103、4（キロ）ぐらいあるんじゃないかっていう気はしてる」とのこと。「もう寝起きが悪くなってきた」と、体にも影響が出始めているという。

空気階段は6月から9月にかけて、全国9都市を回る単独公演を開催している。鈴木さんが「ここから地方に行くってなって、おいしいごはんも待ってる」と言うと、水川さんは「今103（キロ）だったら、単独終わる頃、全然123（キロ）まで戻る可能性（ある）」と呆れた様子だった。

一方、鈴木さんは「もったいないな、っていうのは自分の中である」とも語り、体重を「来週（の放送で）測ります」と宣言していた。