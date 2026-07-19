テレ朝・森山みなみアナ、シンプルTシャツコーデで神スタイル...スイスを満喫　美しいアルプスの山をバックに

夕方の情報番組「スーパーJチャンネル」（テレビ朝日系）などに出演中のテレビ朝日アナウンサーの森山みなみさん（28）が2026年7月13日、自身のインスタグラムを更新。スイス旅行での様子を披露した。

「母とのヨーロッパ2人旅」

森山さんは、「アルプスの水と、暮らしの風景」と切り出し、絶景をバックにした白いTシャツコーデや移動中の姿などスイス旅行でのオフショットを投稿した。「母とのヨーロッパ2人旅、最後に訪れたのはスイスでした」と報告した。

森山さんは、「ルツェルンでは、湖のすぐそばに街の暮らしがある風景を」とつづり、「グリンデルワルドでは、幼い頃から『アルプスの少女ハイジ」がきっかけでずっと憧れていたアルプスの山々を目の前にすることができました」「切り立つアイガー北壁の迫力は圧巻」と語っていた。

インスタグラムに投稿された写真では、白いTシャツを着用。美しいアルプスの山をバックに、笑顔をみせていた。4枚目では、列車のシートに腰かけて、窓の方を眺めて微笑んでいた。7枚目では、黒いノースリーブのトップスを着用。水辺の景色をバックに笑顔をのぞかせていた。

この投稿には、「美しすぎる」「めちゃくちゃ美しい」「いつもにも増してステキです！」「上品な美しさが映える」「絶景の似合う絶世の美女」といったコメントが寄せられていた。