「PUFFY」大貫亜美＆吉村由美、オシャレ着物姿で「最高に可愛い！」　黒柳徹子まじえてステキ3ショット

女性ボーカルデュオ「PUFFY」の大貫亜美さん（52）が2026年7月14日、自身のインスタグラムを更新。メンバーの吉村由美さん（51）との着物ショットを披露した。

「お着物って大好き」

大貫さんは、「徹子の部屋では徹子さんにお着物を褒められに褒められて、めちゃくちゃ調子乗りました！」「嬉しかったなぁ」といい、個性的な黒い着物姿の吉村さんとの2ショットや、黒柳徹子さんとの3ショットを投稿した。

つづけて、着物について「お着物って大好きだからずっと『いつか自分で着られるようになりたい』って思ってるけど、こんな着付けしてもらうと自分じゃ絶対無理だなと思うw」と語っていた。

「撮影で着る時はいつも着付けの先生が2人がかりで着せてくれるので、力も要るし大変そう...コツ掴めば大丈夫なのかなぁ...」とコメントを添えていた。

インスタグラムに投稿された写真では、2人は猫がデザインされた帯を巻き、黒い着物を着用。2人並んでカメラ目線で写っていた。2枚目では、体の前で手を揃えてポーズをとる全身ショットを披露していた。4枚目では、グリーンのワンピースを着用した笑顔の黒柳さんの左右に大貫さんと吉村さんが立ち、ピースサインをしていた。

この投稿には、「コーディネートが天才的」「最高に可愛い！」「お二人の個性に負けてないお着物姿」「2人ともどうしてずっと変わらず可愛いの？？」「本当若い！」といったコメントが寄せられていた。