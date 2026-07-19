「異常個体」ラランド・ニシダ、スクワット200キロ成功＆魔裟斗相手に相撲で勝利...「何それ？どうなってるの」

お笑いコンビ「ラランド」のニシダさん（31）が、2026年7月11日に公開された、元キックボクサーの魔裟斗さん（47）のYouTube動画に登場。怪力ぶりを見せつけ、驚きの声が上がった。

「脚とかめっちゃ太いじゃん。これトレーニングなし？」

ニシダさんは26年2月に出演した、お笑いコンビ「東京ホテイソン」のショーゴさん（32）のYouTubeで、筋力トレーニング経験が少ないにもかかわらず、ベンチプレス100キロを上げてみせた。さらに3月のYouTubeでも、デッドリフト150キロを上げていた。

6月には、お笑いコンビ「マヂカルラブリー」の野田クリスタルさん（39）がプロデュースする「クリスタルジム」のYouTubeで身体測定を行い、腕力とお尻の筋肉が異常に強いことが判明。こうした経緯から、ネット上では「異常個体」と呼ばれている。

そうしたなか、7月11日の魔裟斗さんのYouTubeでは、ニシダさんのベンチプレスやデッドリフトの結果を聞いた魔裟斗さんが「ウソだよ、それは無理無理。筋トレしたことないやつは無理だから」と笑い飛ばしていた。ところが、実際にニシダさんの太ももを触ると、「脚とかめっちゃ太いじゃん。これトレーニングなし？」と驚いていた。