「予想外のキャスティング」NHK「豊臣兄弟！」、新キャスト発表で反響　千利休役は大河初出演の実力派俳優

2026年7月22日、NHKが大河ドラマ『豊臣兄弟！』の新たな出演者9人を発表した。7月26日から始まる『天下一統編』を彩る顔ぶれで、ファンの間では早くも反響が広がっている。なかでも注目を集めたのが、天下の名茶人・千利休を演じる吉岡秀隆と、久しぶりの大河出演となる谷原章介の起用だ。

物語の後半戦を担う新キャスト9人が発表

現在放送されている大河ドラマ『豊臣兄弟！』。天下統一を成し遂げた豊臣秀吉・秀長の兄弟を軸に、弟・秀長（小一郎）の視点から戦国の世を描く物語として多くの人から注目を集めている。秀長役を仲野太賀さん、兄・秀吉役を池松壮亮が務め、息の合った兄弟を熱演中だ。

2026年7月19日に放送された第27回では、歴史の転換点となった『本能寺の変』が描かれた。屋外に組まれた本能寺のセットで、本物の炎が燃え上がるなかでの撮影となり、信長を演じる小栗旬さんの鬼気迫る演技が大きな話題を呼んだ。後日公開されたメイキング映像にも、視聴者から称賛の声が相次いでいる。

そうしたなかで発表されたのが、物語の後半戦を担う新キャストだ。千利休（宗易）役に決まったのは、吉岡秀隆さん。堺の自治組織・会合衆の一人で、今井宗久、津田宗及とともに「三宗匠」と称された茶人である。

千利休は茶の湯を通じて政治にも関わり、本能寺の変の後は秀吉に仕えて、豊臣兄弟の天下取りを支えていく重要な役どころだ。吉岡さんにとっては、これが大河ドラマ初出演となる。本人は「私なりの宗易さんを演じられれば」と意気込みを語っている。

また、谷原章介さんが演じるのは、小田原北条家4代目当主の北条氏政。家督を嫡男に譲った後も『御隠居様』として関東一帯を治め、天下統一を目指す豊臣兄弟の前に、最後の壁として立ちはだかる人物だ。神奈川県出身として知られる谷原さんは、この役を引き受けられたことへの喜びを明かしている。

キャストの発表を受け、SNSではさまざまな反響が寄せられた。「予想外のキャスティング」と驚きの声が上がる一方、吉岡秀隆さんの役どころには「確かに千利休感がある」と納得するコメントも。このほか、『Dr.コトー診療所』で主人公・五島健助（コトー先生）を演じた吉岡秀隆さんの印象を挙げる人も少なくなかったようだ。

このほか、徳川四天王として天野ひろゆきさん、栗原類さん、阿久津仁愛さんの起用が明かされたほか、遠藤雄弥さん、堀部圭亮さん、林裕太さん、前野朋哉さんの出演も決まっている。