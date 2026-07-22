ケンタッキー公式X、「ケンタッキーを3ダース」で話題のダブルインパクト王者に「お祝いにお贈りさせて」

日本ケンタッキー・フライド・チキン（KFC）公式Xアカウントが2026年7月21日、漫才とコントの二刀流日本一を決める賞レース「ダブルインパクト2026 漫才＆コント二刀流No.1決定戦」（日本テレビ・読売テレビ系）で優勝したお笑いコンビ「滝音」へのプレゼントの申し出を投稿し、話題を集めている。

「カーネルを3ダースいってるやんけ！」

20日放送の「ダブルインパクト2026」では、出場した8組がファーストステージで漫才もしくはコントのどちらかを選択して披露。審査員の点数が高かった5組がファイナルステージに進む。ファイナルステージではファーストステージで選ばなかったほうのもう一方のネタを披露し、両ステージの合計得点が最も高かったコンビが優勝というルールだ。

優勝を果たした「滝音」はトップバッターで出場し、ファーストステージでは漫才を選択。「親孝行」をテーマとしたしゃべくりネタで会場を沸かせた。

ネタ中、ボケの秋定遼太郎さんが「俺、むっちゃ食うで。俺ケンタッキー行ったら、ひとりでチキン36ピース食うんよ」とすると、さすけさんが「食い過ぎやろ、おい。カーネルを3ダースいってるやんけ！ おいしいけど胸、焼け野原になるよ」とツッコミをいれ、大きな笑いをとっていた。