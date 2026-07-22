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ケンタッキー公式X、「ケンタッキーを3ダース」で話題のダブルインパクト王者に「お祝いにお贈りさせて」

2026.07.22 14:00
エンタメ班

   日本ケンタッキー・フライド・チキン（KFC）公式Xアカウントが2026年7月21日、漫才とコントの二刀流日本一を決める賞レース「ダブルインパクト2026 漫才＆コント二刀流No.1決定戦」（日本テレビ・読売テレビ系）で優勝したお笑いコンビ「滝音」へのプレゼントの申し出を投稿し、話題を集めている。

  • KFCの粋な計らいに称賛の声が集まっている（写真は横浜市内の店舗）（写真：Stanislav Kogiku/アフロ）
    KFCの粋な計らいに称賛の声が集まっている（写真は横浜市内の店舗）（写真：Stanislav Kogiku/アフロ）
  • 「舌鼓のドラミングするくらい美味しい体験」しているさすけさん、KFC公式Xの申し出に大喜び
    「舌鼓のドラミングするくらい美味しい体験」しているさすけさん、KFC公式Xの申し出に大喜び
  • KFCの粋な計らいに称賛の声が集まっている（写真は横浜市内の店舗）（写真：Stanislav Kogiku/アフロ）
  • 「舌鼓のドラミングするくらい美味しい体験」しているさすけさん、KFC公式Xの申し出に大喜び

「カーネルを3ダースいってるやんけ！」

   20日放送の「ダブルインパクト2026」では、出場した8組がファーストステージで漫才もしくはコントのどちらかを選択して披露。審査員の点数が高かった5組がファイナルステージに進む。ファイナルステージではファーストステージで選ばなかったほうのもう一方のネタを披露し、両ステージの合計得点が最も高かったコンビが優勝というルールだ。

   優勝を果たした「滝音」はトップバッターで出場し、ファーストステージでは漫才を選択。「親孝行」をテーマとしたしゃべくりネタで会場を沸かせた。

   ネタ中、ボケの秋定遼太郎さんが「俺、むっちゃ食うで。俺ケンタッキー行ったら、ひとりでチキン36ピース食うんよ」とすると、さすけさんが「食い過ぎやろ、おい。カーネルを3ダースいってるやんけ！　おいしいけど胸、焼け野原になるよ」とツッコミをいれ、大きな笑いをとっていた。

「3ダース。もしよろしければ、お祝いにお贈りさせてください」
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