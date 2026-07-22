「LASTCALL」、バーキンプレゼント企画が「運営上の事情」で中止に　「愛沢えみりさんに責任があるものではございません」

キャバクラ嬢のオーディション番組「LAST CALL」が2026年7月21日にXを更新し、番組の審査員を務めている元キャバ嬢で実業家の愛沢えみりさんのバーキンプレゼント」企画の中止を発表した。

「運営上の事情により、実施を中止」

同企画は6月28日にTOYOTA ARENAで開催されたイベント「LAST CALL COLLECTION2026」で行われる予定だったもの。愛沢さんの私物であるエルメスの高級バッグ「バーキン」を来場者に抽選でプレゼントするという内容となっていた。

しかし、当日に企画は行われず。中止のアナウンスなども行われていなかった。

21日になり、「LAST CALL」は公式Xで「『LASTCALL COLLECTION 2026』イベント内の企画に関してのお知らせ」を公開。その中で、愛沢さんのプレゼント企画について、「運営上の事情により、実施を中止とさせていただきました」と発表した。

中止アナウンスについて、「本来であれば、中止が決定した時点で速やかにご案内すべきところ、ご報告が遅くなってしまい、楽しみにしてくださっていた皆様、また愛沢えみりさんへお問い合わせいただいた皆様に、ご心配とご迷惑をお掛けしましたことを心よりお詫び申し上げます」と謝罪。

企画中止に伴い、参加費の全額払い戻しを実施していると報告した。

最後には、「本件は運営判断によるものであり、愛沢えみりさんに責任があるものではございません」と説明し、「今後は、このようなことがないよう運営体制およびご案内体制を見直し、再発防止に努めてまいります」とコメントした。