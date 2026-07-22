GACKT、「異質なオーラ」感じた俳優明かす　28年前に渋谷で遭遇、今すれ違っても「この空気、知ってる」

歌手のGACKTさんが2026年7月21日にXで、俳優の反町隆史さんとテレビ局ですれ違ったことを明かした。GACKTさんは、反町さんに感じたという「オーラ」について言及した。

「へぇ...。あんな異質なオーラを持つヤツがいるんだ...」

GACKTさんは、主演を務めるドラマ「ブラックトリック～裁きを操る弁護人～」（フジテレビ系）の番宣で「めざましテレビ」に出演するため、朝4時にフジテレビを訪れたという。

GACKTさんが廊下を歩いていると正面から男性が歩いてきたが、「目の悪いボクには、 誰なのか分からない」。しかし、「『この空気、知ってる...』そんな懐かしさだけがあった」とした。

すれ違いざまに挨拶を交わしたのち、GACKTさんはプロデューサーに「今の誰ですか？」と質問。プロデューサーは「反町さんです。GTOの番宣でここに...」と説明したという。

その瞬間、GACKTさんの脳内には「28年前の記憶が一気に蘇った」という。続けてGACKTさんは、25歳の頃の出来事を次のように振り返った。

「25歳の夏の夜。仲間と二人で、渋谷の東急ハンズ裏を歩いていた。前から、キャップを深く被ったオトコが、ひとり歩いてくる。顔はまったく見えない。



だが、異質なオーラを纏っている。『なんだ、コイツ...』そう思いながらすれ違い、しばらくして仲間に言うと、『反町隆史だよ！』と返ってきた」

GACKTさんは、「『へぇ...。あんな異質なオーラを持つヤツがいるんだ...』 そう思ったのを、今でも鮮明に覚えている」と明かした。

これまでGACKTさんは、反町さんとは「一度も仕事をしたことも、現場で会ったこともない」といい、「昨日、顔を見る前に感じたあの懐かしさに、自分でも驚いた」とした。

続けて、「人は、顔より先に、その人が纏う空気を覚えているのかもしれない。28年経っても変わらないオーラ。なんとも不思議な、一日の始まりだ」と自身の考えを述べ、締めた。