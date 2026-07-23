「メンツが豪華すぎる」「スーパースター揃い」...サッカー日本代表・堂安律、国民的スターたちと超豪華3ショット　

サッカー男子日本代表でドイツ1部リーグ・アイントラハト・フランクフルトの堂安律選手（28）が2026年7月19日、自身のインスタグラムを更新。お笑いタレントの明石家さんまさん（71）と俳優の木村拓哉さん（53）との超豪華ショットを披露した。

「光栄に思えた時間でした」

堂安選手は、「こんなにも偉大な方々に応援していただきながらワールドカップを戦えたことを、改めて光栄に思えた時間でした」といい、明石家さんまさんと木村拓哉さんとの3ショットを投稿した。

堂安選手は「たくさんのパワーをありがとうございました！」とつづり、「次は『決勝まで行ったら招待します！』の約束を果たせるように、4年後、いったります！！！」と語っていた。

インスタグラムに投稿された写真では、堂安選手は白いTシャツを着用。明石家さんは白いTシャツというコーデ。木村さんはピンクのシャツを羽織って白いTシャツを着用。ケーキを持つ堂安選手を真ん中に3人で寄り添っていた。

この投稿には、「素敵なスリーショット」「豪華な3人」「このスリーショットは凄い」「スーパースター揃い」「メンツが豪華すぎる、、！」「最高の光景」といったコメントが寄せられていた。