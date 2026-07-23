元宝塚トップ娘役女優＆三山凌輝、「文春砲」に釈明　「役柄について理解深めるため」...説明に理解は得られたか

元宝塚歌劇団花組トップ娘役で女優の花乃まりあさんと、女優・趣里さんの夫で俳優・アーティストとして活動する三山凌輝さんが2026年7月22日、週刊文春による不倫疑惑報道を受け、それぞれ釈明した。

「舞台の役を深めることが目的でございましたが...」

花乃さんと三山さんをめぐっては週刊文春が22日、「〈ランボルギーニで高級ホテルに...〉趣里の夫・三山凌輝（27）が"元宝塚トップ娘役"と『裏切り愛』《事務所は『不適切な行動』と認める》」と題した記事をウェブサイトに公開し、不倫疑惑を報じた。

記事は、公演中のミュージカル『愛の不時着』で共演中の2人について、新宿の高級シティホテルで密会していたとするもの。花乃さんは21年に交際していた一般男性と結婚し、24年に第一子を出産している。

花乃さんは同日、公式サイトにて「花乃まりあに関する一部報道について」とのお知らせを発表した。

「今回報じられた件につきまして、本人に事実関係を確認したところ、共演者の方と二人で時間を過ごしたことは事実です」と報道内容を一部認めた上で、「舞台の役を深めることが目的でございましたが、結果として不適切な判断であったことは事実であり、本人も自身の認識の甘さや判断の至らなさを重く受け止めております」と説明した。

「弊社といたしましても、今回の問題を重く受け止め、本人に対して責任を持って行動するよう厳重注意をしております」としている。