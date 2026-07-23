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梨盗難被害の農家巡りダレノガレ明美が呼びかけ　「私がクラファンしたら...」

2026.07.23 12:40
社会班

   タレントのダレノガレ明美さんが2026年7月22日にXを更新。福岡県うきは市で梨の大量窃盗被害に遭った農家の救済のため、クラウドファンディングを提案した。

  • ダレノガレ明美さん（2018年撮影）（写真：Rodrigo Reyes Marin/アフロ）
    ダレノガレ明美さん（2018年撮影）（写真：Rodrigo Reyes Marin/アフロ）
  • 奈良市議、へずまりゅう氏も支援に名乗りを上げた（2023年7月撮影）
    奈良市議、へずまりゅう氏も支援に名乗りを上げた（2023年7月撮影）
  • ダレノガレ明美さん（2018年撮影）（写真：Rodrigo Reyes Marin/アフロ）
  • 奈良市議、へずまりゅう氏も支援に名乗りを上げた（2023年7月撮影）

「何かお手伝いしたいです」

   発端となったのは、16日から17日にかけ、収穫を数日後に控えた梨約5000個が盗まれた農家のニュース。この農家では25年にも約6000個が窃盗される被害に遭っており、収入が途絶えたために会社は破産。その後、個人事業主として立て直しを行っている最中の被害だった。

   TVQ九州放送の報道では、被害に遭った農家が涙ながらに「梨はもう辞めます」と話している。

   ダレノガレさんはこの被害を報じるニュースを引用し、「私がクラファンしたらみなさん参加してくださいますか？」とクラウドファンディングを行う意思があることを明かし、「拡散してくださいますか？」と呼びかけた。

   また、「何かお手伝いしたいです」とつづった。

   このポストに、元迷惑系YouTuberで現在奈良市議会議員のへずまりゅう氏が「ダレノガレさんありがとうございます」と返信。被害に遭った農家の父親に連絡を取ったことを明かしつつ、「クラファンのことがよく分からないみたいです。明日息子さんと連絡を取るので息子さんの意見も聞いてみます」とコメントした。

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