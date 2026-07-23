梨盗難被害の農家巡りダレノガレ明美が呼びかけ　「私がクラファンしたら...」

タレントのダレノガレ明美さんが2026年7月22日にXを更新。福岡県うきは市で梨の大量窃盗被害に遭った農家の救済のため、クラウドファンディングを提案した。

「何かお手伝いしたいです」

発端となったのは、16日から17日にかけ、収穫を数日後に控えた梨約5000個が盗まれた農家のニュース。この農家では25年にも約6000個が窃盗される被害に遭っており、収入が途絶えたために会社は破産。その後、個人事業主として立て直しを行っている最中の被害だった。

TVQ九州放送の報道では、被害に遭った農家が涙ながらに「梨はもう辞めます」と話している。

ダレノガレさんはこの被害を報じるニュースを引用し、「私がクラファンしたらみなさん参加してくださいますか？」とクラウドファンディングを行う意思があることを明かし、「拡散してくださいますか？」と呼びかけた。

また、「何かお手伝いしたいです」とつづった。

このポストに、元迷惑系YouTuberで現在奈良市議会議員のへずまりゅう氏が「ダレノガレさんありがとうございます」と返信。被害に遭った農家の父親に連絡を取ったことを明かしつつ、「クラファンのことがよく分からないみたいです。明日息子さんと連絡を取るので息子さんの意見も聞いてみます」とコメントした。