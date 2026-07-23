鳥取県観光戦略課、鳥取砂丘での「VIVANTごっこ」ショット...二宮和也も反応

鳥取県の観光戦略課が2026年7月22日に公式Xに「VIVANTごっこ」中の画像を投稿。日曜劇場「VIVANT」（TBS系）に出演する俳優の二宮和也さんも反応した。

「シーズン2も期待大だぜっ」

7月26日からシーズン2がスタートする「VIVANT」。2023年に放送されたシーズン1ではたびたび東アジアの砂漠が出てきたが、鳥取県では平井伸治知事が「鳥取砂丘でVIVANTごっこを楽しんで」と「VIVANTごっこ」を提案していた。

シーズン2放送直前である22日に鳥取県観光戦略課は公式Xで「鳥取砂丘でVIVANTごっこ中！」と、ドラマの登場人物のコスプレをしたらしき10人が鳥取砂丘と思われる場所で撮影した写真を公開。

写真はドラマが提供している「VIVANT風画像ジェネレーター」によって加工されているようで、ドラマのロゴと放送開始日が書かれていた。

このポストをドラマに出演予定の二宮和也が引用し、「こりゃシーズン2も期待大だぜっ」と反応していた。

なお、鳥取県はシーズン2のロケ地となっており、SNSキャンペーンを行うほか、鳥取砂丘駐車場に「VIVANT」のロゴの砂モニュメントなども設定している。