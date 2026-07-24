登録者277万人気YouTuber、発売前「カレーみそきん」最速レビュー　「暴言言うつもり」で実食...正直な感想は

チャンネル登録者数277万超の人気男女YouTuber「ばんばんざい」が、2026年7月22日にYouTubeを更新。人気YouTuberのヒカキンさんの新作カップめん「カレーみそきん」を実食レビューする動画を公開した。

「もうヒカキンさんに嫌われたかな、なんて思って」

「カレーみそきん」は、累計6000万食を突破した「みそきん」シリーズの新作で、7月26日に発売予定だ。

7月22日の動画では、ぎしさんが「僕らのオフィスに、あるものが届いたんですよ」として、ばんばんざいの2人の写真がデザインされた、「カレーみそきん」の特大カップを紹介した。

「みそきん」シリーズの商品はこれまで、ヒカキンさんと関わりがあるYouTuberらに送られ、レビュー動画が公開される流れが恒例だった。ばんばんざいにはしばらく送られていなかったようで、みゆさんは「やっと？ ちょっとあきらめてたんだよね」と明かした。

ぎしさんも「本当に、もうヒカキンさんに嫌われたかな、なんて思って」いたそうで、ヒカキンさんがプロデュースしたペットボトル麦茶「ONICHA」が、「激マズだったらみゆははっきりマズいというのか？！」というドッキリ動画を制作したことも。「それの影響か、忘れてたって感じなのかわからないですけど、なんと、みそきんいただきました」と喜んだ。

ライスバージョンの「カレーみそきんメシ」を作ったみゆさんは、「めっちゃみそきんの匂いする。意味わかんないかも」と言いつつ、一口食べると「おいしすぎる！ やばい！」と拍手。「カレーみそきん」を食べたぎしさんも、「うまー！」「え？ ガチうめぇ」と声を上げた。

2人とも「カレーの独特のくどさがない」と声をそろえ、ぎしさんは「正直、どちゃくそ暴言、言うつもりでした」とおどけながら、「マジでうまい」とめんをすすっていた。