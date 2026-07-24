女性YouTuber、100万円超の案件詐欺で悔し涙　「私ってこんな簡単に人の話信じちゃうんだ」

YouTuberのまーちゃろさんが2026年7月12日、公式YouTubeチャンネルに公開した動画で、100万円以上の案件詐欺の被害に遭ったと告白した。

口座の凍結をきっかけに何度も入金を要求

まーちゃろさんは「平成女児クリエイター」を名乗る、平成カルチャーに関連した動画を発信する女性YouTuberで、登録者数は8870人。

「案件詐欺でほぼ全財産を失いました【注意喚起】」と題した動画の冒頭でまーちゃろさんは単刀直入に「案件詐欺に遭い、ほぼ全財産を失いました」と報告した。被害金額は「具体的に数字は言えない」としながらも「100万円以上」と明かした。

「ほんとに情けなくて、正直全然立ち直れないです」と嘆くまーちゃろさん。本件は警察から「副業詐欺」「特殊詐欺」に該当すると告げられ、既に被害届を提出しており、現在捜査中だという。

事の発端は、まーちゃろさんのインスタグラムに、とある美容系企業の広報を名乗る人物からDMが届いたことだった。そのDMには、ある商品を紹介してほしいという依頼とともに、「これからのやり取りはLINEでお願いします」との指示が。これまで、何度か企業とLINEを介して案件のやり取りをしたことがあるまーちゃろさんは、その要求に応じたという。

広報を名乗る人物からは、報酬が前払いであること、契約・報酬の受け取りなどはあるオンラインプラットフォームを利用することが告げられたという。まーちゃろさんが調べたところ、そのプラットフォームは有名企業も使用していたといい「それで完全に信用しちゃった」と振り返った。

その後、まーちゃろさんは契約の締結および、プラットフォームへの口座番号入力を済ませた。ところが、美容系企業からの報酬が入金された後に「その入金されたお金が凍結されたんですよ」。まーちゃろさんが広報を名乗る人物に確認したところ、凍結は口座番号を1か所間違えていたために発生したとのこと。凍結を解除するには、アカウントの安全性を保証する目的で、前払い金と同じ金額を振り込む必要があると言われたという。

まーちゃろさんは「自分が口座番号を間違えた」という負い目と、スケジュール的に案件動画を急いで作らなければいけなかったことから、言われた通りに前払いと同じ金額を振り込んでしまったという。