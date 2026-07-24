【ドジャース】キム・ヘソン、エドマン大活躍で「存在感ますます薄く」 大リーグ再昇格遠のく...韓国メディア嘆き節

韓国メディア「OSEN」（ウェブ版）が2026年7月24日、大リーグのロサンゼルス・ドジャース傘下の3Aでプレーするキム・ヘソン内野手（27）の特集記事を組み、存在が薄れていることを嘆いた。

エドマンは打率.360、2本塁打、17打点、OPS.974

米国2年目のキムは、今季マイナーリーグで開幕を迎え、ムーキー・ベッツ内野手（33）の負傷者リスト入りに伴い、4月6日に大リーグに昇格。5月に入り打撃が落ち込み始め、5月下旬にマイナーに降格した。

今季の大リーグ成績は、43試合に出場して打率.259、1本塁打、11打点、5盗塁で、出塁率と長打率を合わせたOPSは.651。3Aでは、打率.281を記録し、課題の打撃でアピールしきれていない。

現在、チームはナ・リーグ西地区の首位を独走している。戦力が充実している上に、キムのライバルとなるトミー・エドマン選手（31）が絶好調で、キムの大リーグ再昇格は厳しい状況にある。

エドマンは昨オフ、右足首の手術を受け、リハビリなどを経て6月中旬に復帰した。今季はここまで28試合に出場し、打率.360、2本塁打、17打点を記録し、出塁率と長打率を合わせたOPSは.974。

守備面では、ユーティリティプレイヤーとして複数のポジションをこなし、チームに大きく貢献している。

「OSEN」は、ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（54）が、エドマンを絶賛したことを踏まえ、キムが置かれる現状を次のように嘆いた。