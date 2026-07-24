GMOグループ「オフィスドレスコード」に「中途半端」の声　「『短パン＆Tシャツ』で勤務可能」も「足元だけは注意」

GMOインターネットグループ代表の熊谷正寿氏が2026年7月23日、同グループでの「オフィスドレスコード」をXで公開した。この内容をめぐり、SNSでは賛否の声が上がっている。

「サンダル×短パンの組み合わせはカジュアル過ぎるためNG」

熊谷氏は「#熱中症対策 #オフィスドレスコード #GMOインターネットグループ」とのハッシュタグを添え、「今年も『短パン＆Tシャツ』で勤務可能なことを 改めて全グループへ告知した」と報告した。

「ただし、足元だけは注意 短パン×ビーサンとかはNGだよ」と呼びかけた。

投稿に添えられた画像によると、同グループでは「夏場の暑さ対策の一環として、短パンでの勤務を認めております」という。

「ただし、靴はスニーカーもしくはスリッポン、ハイヒールなどを着用してください」とし、「サンダル×短パンの組み合わせはカジュアル過ぎるためNG」との注意書きを添えた。

「また、オフィスなので、行き過ぎた服装はお控えください」ともしている。

丸印が付けられたファッションは、男性はハーフパンツにスニーカー、女性はハーフパンツにレザー調のシューズを合わせたもの。一方、黒いハーフパンツにビーチサンダル、ハーフパンツにカジュアルなベルト付きのサンダルを合わせたものには、バツ印が付けられていた。