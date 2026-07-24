大谷翔平、ホワイトハウス執務室に招かれ...トランプ大統領と2ショット　贈られたコイン＆USAキャップを手に

米ホワイトハウス公式Xが2026年7月24日、トランプ大統領とドジャースの大谷翔平選手とのツーショット写真を公開した。
ヤギの絵文字で「Greatest Of All Time」
同日、ドジャースの選手たちはホワイトハウスを表敬訪問。大谷選手のほか、山本由伸選手、佐々木朗希選手らもトランプ大統領と面会した。
ホワイトハウス公式Xはトランプ大統領とドジャースナインが交流している動画を公開し、「2年連続ワールドシリーズ王者のロサンゼルス・ドジャースが、トランプ大統領にチャンピオンシップリングとワールドシリーズのジャージを贈呈！」と紹介した。
また、次のポストでは執務室に座ったトランプ大統領と、USAの文字が描かれたキャップと、大統領チャレンジコインを手にしたスーツ姿の大谷選手とのツーショット写真も公開した。
ポストには、ヤギの絵文字がふたつ書かれていた。なお、ヤギ、つまり「GOAT」はスラングで「Greatest Of All Time（史上最高）」の意味を表している。
???? x ???? pic.twitter.com/sQgpUd7PuR— The White House (@WhiteHouse) July 23, 2026
The back-to-back World Series champion Los Angeles Dodgers present President Trump with a championship ring and World Series jersey! ⚾️???????? pic.twitter.com/Ab8tto6S0a— The White House (@WhiteHouse) July 23, 2026