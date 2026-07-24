ヒロド歩美アナ「ノックができるキャスターになりたい！」...古田敦也の指導で猛練習中　「素晴らしい運動神経」

フリーアナウンサーのヒロド歩美さん（34）が2026年7月20日、自身のインスタグラムを更新。ノックの練習をする様子を披露した。

ヒロドアナは、テレビ朝日系の夜の報道情報番組「報道ステーション」のスポーツキャスター、夏の甲子園のダイジェスト番組「熱闘甲子園」のMCで知られる。

「練習あるのみ！！！！」

ヒロドアナは、「ノックができるキャスターになりたい！」といい、ノックの練習をする姿や、元プロ野球選手の古田敦也さんに指導を受ける様子を投稿した。「熱闘甲子園11年目で進化するために！練習あるのみ！！！！」と語り、「高校球児とノックで交流という夢があります」とつづっていた。

高校野球地方大会が盛り上がりを見せているなか、「ヒロドも準備していくべく、古田臨時コーチのもとノック練習始めました」。つづけて「みなさま、アドバイスください！お待ちしてます！上達したい！！」と語っていた。

インスタグラムに投稿された動画では、ヒロドアナがバットと野球ボールを持ってノックをしたり、古田さんと練習したりする姿をみせていた。

この投稿には、「ステキすぎる」「素晴らしい運動神経」「ノックの形が綺麗すぎます」「古田先生ってめちゃくちゃ贅沢」「最高のコンビ」といったコメントが寄せられていた。