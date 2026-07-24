「マジで別人級」「AI画像？」アイドル時代から印象が激変...結婚発表の元AKB48平嶋夏海、ウエディングドレス姿で

アイドルグループ「AKB48」元メンバーでタレントの平嶋夏海さん（34）が、2026年7月23日、Xとインスタグラムで結婚を発表した。SNSでは、アイドル時代から印象が激変した平嶋さんの姿に注目が集まっている。

「大好きなバイクを通じて新たな出会いやご縁に恵まれ...」

平嶋さんは「私事ではございますが、このたび入籍いたしましたことをご報告申し上げます」として、一般の男性と結婚したことを発表した。

「13歳で芸能界に入り、AKB48での活動をはじめ、卒業後もさまざまなお仕事や、大好きなバイクを通じて新たな出会いやご縁に恵まれ、今日まで歩んでまいりました」とつづり、「人生の新たな節目を迎えますが、これまでと変わらぬ思いで芸能活動を続け、一つひとつのお仕事に真摯に向き合い、より一層精進してまいります」と、仕事は続けるとした。

投稿には、ウエディングドレス姿の自身の写真も添えている。

また、7月24日にもインスタグラムを更新し、「バイク女子な前撮りをしたくて、ヘルメットとグローブ、それから高校生の時から大好きなくまのがっこうのジャッキーぬいぐるみを持って行きました」として、ドレスに黒のブーツを合わせ、傍らにバイク用品やぬいぐるみを置いて撮影したウエディングフォトも公開した。

コメント欄には「おめでとうございます。なるほど最近ひときわ美しくなった理由だ」「なんか写真別人みたい」「ドレス姿のはなっちゃん？？？ AI画像じゃなくて？？」「マジで別人級の見た目に最近なっとるもんだから おめでとうございます」といった声が寄せられている。