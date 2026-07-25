登録者220万YouTuber、初顔出し妻の首が長すぎ？話題に　「それがいい」「綺麗なんで気にしなくていい」のろける

チャンネル登録者数222万超の人気YouTuber・かの／カノックスターさんが、2026年7月23日にYouTubeを更新。17日に公開した動画で初めて顔を公開した、「ヨメック」こと妻に寄せられた声に言及した。

「最近優しくて、ちょっと好きになっちゃってきた」

カノックスターさんは24年1月に一般女性と結婚した。妻はこれまで、顔にモザイクをかけて動画に出演していたが、26年7月17日の動画で、SNSで顔写真が流出したことを受け、冒頭からモザイクなしの姿で初登場した。「本当に美人」などと注目を集めた。

7月23日の動画では、Xで「ヨメック」と検索すると、予測で「ヨメック 首」と出てくるほど、妻の首に注目が集まったことを明かした。カノックスターさんは「俺は（妻の）首を（なんとも）思ったことがなくて」「普通、え、ちょっと長いくらいなんじゃないの？」、妻も「わかんない」と、ピンときていない様子だった。

しかし、妻がロングヘアーを上げ、改めて首を見せると、カノックスターさんは「確かに長いんじゃない？ めっちゃ長いんじゃない？」と驚いた。妻は「なんか（ネットユーザーが）寝れなくなったとか言ってさ。怖くて寝れないとか書いてて、ごめんね」と笑った。

過去にも首が長いと指摘されたことはあるという。カノックスターさんが「それがいいんじゃないかなと思ってるけどね、けっこう」「綺麗なんで気にしなくていいっすよ」と褒めると、妻は「ありがとう。優しい。なんか最近優しくて、ちょっと好きになっちゃってきた」とのろけていた。