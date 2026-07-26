電車内でせきをした女性に「嫌がらせ」？繰り返された隣客の露骨なせき払い　車内は緊張...「次は自分か」

電車内でのせきには気を付けたい。厚生労働省は、「咳エチケット」の実践を呼びかけており、人が集まる場所では、マスクの着用や口元を覆うなど、周囲への配慮が重要だと示している。

鈴木拓也さん（仮名・30代）は、せきをしている人に対して、あからさまな嫌がらせとも受け取れる行動に遭遇した。

せきをした女性に向けて突然のせき払い

鈴木さんが乗った電車は、座席はほぼ埋まっていたものの、立っている人は少ない程度の混雑だった。鈴木さんはすぐに乗り換える予定だったため、ドア付近に立っていたという。

ロングシートの端には、30代くらいの女性が座っていた。女性は大きめのマスクを着け、スマートフォンを見ていたという。その隣には、40代くらいの男性が座っていた。

しばらくすると、女性がせきをし始めた。

「車内は静かだったので、せきの音は少し目立っていました。周りの乗客も何となく女性のほうを見ていたように思います」

その直後だった。

隣に座っていた男性が、女性のほうを向きながら大きなせき払いをし始めたのだ。

「女性のせきが気になったり、不快に感じたりする気持ちは理解できるんです。でも、その反応はあまりにも露骨でした」

男性は言葉を発することなく、女性へ向けるように何度もせき払いを繰り返した。さらに、女性のせきを真似するような仕草まで見せたという。

「車内の動きが一瞬止まったような感じでした。周りの人も様子を窺っているようでした」