小児がん支援につながる「みんなのレモネード」、SNSで反響...売れ行きもアップ　ファミマは「広がり」実感

2026年7月19日ごろから、全国のファミリーマート店舗で販売されているペットボトル飲料「みんなのレモネード」（税込248円）がSNS上で大きな反響を呼び、同商品の取り組みについて「知らなかった」「絶対買います！」などの声が相次いでいる。

ファミマ広報部は24日、SNSでの反響でさらに売れ行きが伸びていることを取材に説明。また、「お客様から直接『応援しています』『ずっと販売してほしい』といった温かいお声もお寄せいただいております」とも明かした。

医療従事者のあいだで「みんなのレモネード」が話題に

反響の発端は、医療従事者のXユーザーが19日に「みんなのレモネード」を紹介した投稿だ。このユーザーは、商品の売り上げの一部が小児がん支援団体に寄付されることを説明したうえで、販売しているファミマ店舗での購入を呼びかけていた。

投稿は24日18時時点で750万回以上表示されるなど大きな注目を集めた。その後、ほかの医療従事者たちも「みんなのレモネード」とその取り組みをXで紹介し、これらの投稿も拡散している。

一連の流れを受け、SNSでは、「初めて知りました」「協力させていただきます」「知らなかった」「絶対買います！」「ファミマで探してみます！」「本日購入しました」「日本中の善意が集まればいいですね！」などの声が相次いだ。

そもそも「みんなのレモネード」は、ファミマと、小児がん患者とその家族の支援や啓発に取り組む「一般社団法人みんなのレモネードの会」に参加する小児がんの子どもとその兄弟姉妹たちが共同開発した商品だ。

売り上げの一部は「一般社団法人みんなのレモネードの会」に寄付され、小児がん患者の支援活動に活用される。第1弾は23年8月に発売。そして、今回の第4弾は26年7月7日に発売され、全国約1万6400店舗で販売されている。