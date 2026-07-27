【ドジャース】キム・ヘソン、エドマンに続いてキケ復帰へ...大リーグ昇格さらに厳しく「キムの不在ますます目立たなく」韓国メディア悲観

韓国メディア「MHN」（ウェブ版）は2026年7月26日、ドジャース傘下の3Aでプレーする韓国出身キム・ヘソン内野手（27）について、キケが復帰することで「不在がますます目立たなくなる」と悲観的に報じた。

キム・ヘソン不在のドジャース、さらに強くなる

米国2年目のキムは、今季マイナーリーグで開幕を迎え、ムーキー・ベッツ内野手（33）の負傷者リスト入りに伴い、4月6日に大リーグに昇格。5月に入り打撃が落ち込み始め、5月下旬にマイナーに降格した。

今季の大リーグ成績は、43試合に出場して打率.259、1本塁打、11打点、5盗塁で、出塁率と長打率を合わせたOPSは.651。3Aでは、打率.281を記録し、課題の打撃でアピールしきれていない。

現在、チームはナ・リーグ西地区の首位を独走している。負傷者リストに入っていた選手が続々と戦線復帰し、戦力が充実。キムのライバルとなるトミー・エドマン選手（31）が6月中旬に復帰し、「キケ」ことエンリケ・ヘルナンデス選手（34）が29日にも復帰する見通しだ。

エドマン、キケともにユーティリティプレーヤーで、大リーグでの経験値は、キムをはるかに上回る。

このような状況の中、「MHN」は「キム・ヘソン不在のドジャース、さらに強くなる...『スーパーユーティリティ』キケの復帰が間近」などのタイトルで記事化した。