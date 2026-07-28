高橋真麻、フジ入社は「コネ」ではないが...「忖度じゃないですか？」　父は高橋英樹、「ブス、コネ」叩かれた過去も

元フジテレビアナウンサーで、現在はフリーアナウンサーの高橋真麻さん（44）が、2026年7月26日深夜（27日未明）放送のクイズバラエティー番組「有吉クイズ」（テレビ朝日系）に出演し、過去にフジテレビへの入社を「コネ」だと言われたことについて語った。

「『どっちを採るかって言ったらこっちかな』はあるかも」

高橋さんは、俳優の高橋英樹さん（82）の娘として知られる。04年にフジテレビに入社し、13年3月に退社した。

「有吉クイズ」では、出演する芸能人が実体験をもとにマス目を作る「芸能人版リアル人生ゲームを作ろう」という企画が放送された。

高橋さんは「2004年に入社して、すぐ『ブス、コネ、七光り』と叩かれる」というマス目を作った。

高橋さんは、それまで一般の大学生として生活していたとし、「急にメディアに出て、いきなり雑誌とかネットとかの媒体に叩かれたから、びっくりしちゃって」と明かした。「今だったら、フジテレビのアナウンサーにしたら、顔がトリッキーだなとかわかる」と自虐しつつ、当時は「苦労しましたね、お仕事が来るまでは」と振り返った。

お笑いコンビ「三四郎」の小宮浩信さん（42）から「本当にコネってわけじゃないんですもんね？」と聞かれると、「コネではなく、忖度じゃないですか？」と回答した。

続けて、「私は別に、『英樹の娘です』とか言ったことないですよ。履歴書にも親の名前書いてないですけれども、仮に身辺調査とかがあったとして、『英樹さんのお嬢さんなのかな。じゃあ（他の候補者と）どっちを採るかって言ったらこっち（高橋さん）かな』とかはあるかもしれない」と私見を語っていた。