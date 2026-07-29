電撃婚のてんちむ、夫・三崎優太と別居中　「次の青汁ヒルズができるまで」も...「寂しいよ？」

人気YouTuberの「てんちむ」こと橋本甜歌さん（32）が、2026年7月28日に公開したYouTube動画で、夫の元「青汁王子」こと実業家・三崎優太さん（37）と別居中だと明かした。

てんちむさんと三崎さんは3月28日にインスタグラムで、1月30日に結婚したと発表していた。

「別居したことないからチャレンジしてみる？」

てんちむさんは7月7日、引っ越したとして、新居のルームツアーのYouTube動画を公開していた。

28日の動画では、三崎さんとともに登場したてんちむさんが、「ルームツアーの動画で、『もしかして、今、別居してるのかな？』ってコメントがすごい殺到したんだよね」と切り出した。

「うちら仲いいは仲いいんだけど、すごい仲良くなさそうな（話が）出たら嫌じゃん」として、別居についての質問に答えることに。三崎さんは「してますよ」と即答した。

てんちむさんは、「別居してるって言うと、『仲悪いの？』って言われちゃうけど、そういう別居じゃないよね。なんならうちらずっと一緒に住んでて、結婚してから。引っ越し2回あって、今はちょっとバラバラのお家に住んでるんだけど」と説明。

その理由について、「いろんな理由が複合的にあったんだよね。次の青汁ヒルズができるまで、別居したことないからチャレンジしてみる？ ってことで、やってみたんだよね」と明かした。

三崎さんも「ガチで会社を本当にやってて、なかなか本当にマジで忙しいから、その（別居の）方がメリハリがあっていいかも。ずっと仕事してるから最近、マジで永遠に」と語った。

一方で、三崎さんから「逆にどうなの、別居婚」と聞かれたてんちむさんは、「カップル感覚じゃないけど、（その感覚）はあるかもしれないよね。両方良さあるかも、同棲と」と話しつつ、「でも、寂しいよ？ 寂しいっちゃ寂しいよ」と口を尖らせつつおどけた。

三崎さんは「やっぱりね、一緒に住んでるとだらけちゃうよね」といい、別居後は「最近メリハリがついてるなって感じ」とした。てんちむさんも「わかるー」と同意し、「やっぱさ、自分の時間とかも大事だよね」と明るく語っていた。