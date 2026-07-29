【イオンモール熊本】救出の猫25頭、目立った外傷なし　猫カフェ運営が健康状態を報告、広島へ移送中

令和8年熊本地震に伴う爆発があった「イオンモール熊本」に出店する猫カフェの運営会社が2026年7月29日、店内から救出した全25頭の猫の健康状態について、目立った外傷などは確認されていないと報告した。現地で水分補給および初期ケアを行ったとし、今後は「広島県」の店舗で受け入れるとしている。

救出した25頭の猫の健康状態などを報告

運営会社MOFF（茨城県石岡市）は29日、Cat Café MOFFイオンモール熊本店に猫が取り残されていることを明らかにしていた。

爆発後「緊急避難指示により、従業員は急ぎ施設外へ退避」し、その後は「消防等の指示により施設内への立ち入りが全面的に禁止」されたためだ。

SNS上でも、「助けてあげて」「心配だよ」「無事でいてほしい」などの声が相次ぐなど、大きな注目を集めていた。

その後同日29日、MOFFは2本目の報告を掲載し、消防や警察、イオンモール関係者の協力のもと、同社マネジャーが施設内に入り、全25頭の猫を「無事に救出・搬出」したと説明した。

猫の状態については、「現在、現地に駆けつけた専門スタッフにより一頭一頭の健康状態の確認およびケアを行っております」とした。そして同日中に、猫の詳しい健康状態などについても報告すると発表していた。

そして最後に、「皆様の温かい想いに感謝申し上げますとともに、引き続き猫たちの安全確保とケアに全力を尽くしてまいります」としていた。