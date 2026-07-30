元特捜部検事を懲戒免職、東京地検が90分の謝罪会見　公費ホテルで元捜査対象女性と性的行為

東京地検は2026年7月29日、捜査で取り調べた女性と性的関係を持ち、公費で確保したホテルの客室を私的に使い、性的行為を行っていたなどとして、同日付で西田将仁検事（48）が信用失墜行為で懲戒免職処分を受けたと発表した。退職手当は全額を支給しない。西田検事は21年から25年にかけて同特捜部に所属していた。

市川宏次席検事が同日、東京・霞が関の同庁で記者会見し、「国民の検察に対する信用を著しく損なわせるもので極めて遺憾」と謝罪した。

他の検事が取り調べで使ったホテルの部屋に女性を連れ込む

発表によると、西田検事は東京地検で刑事事件の主任検事を務め、被疑者だった女性を取り調べた。24年ごろ、女性を略式起訴して実質的に捜査が終わった後、間もなく性的行為に及んだ。捜査中には私的な交流はなく、「捜査終了後にSNSで連絡を取る中で親しくなった」という。

略式命令は、被告人が告知を受けた日の翌日から14日が経過し、その間に正式裁判の請求がないと確定するが、西田検事は確定前に女性から3000円相当の電子マネーを受け取った。その後も26年ごろまで、性的行為を繰り返すなど不適切な交遊を続けたという。

両者は飲食代や宿泊代を互いに負担し、書籍や電子機器などを贈り合っていた。女性から時計を受け取ったほか、デビットカードを借りて食品を購入したが、金額や回数は「通常の私的交流に伴う範囲を超えない」とした。

市川次席の説明によると、略式命令の確定前は女性が国家公務員倫理規程上の「利害関係者」にあたり、金品の受領は禁止される。倫理規定違反に加えて、女性が罰金を支払って利害関係者でなくなってから関係を継続したことも、

「検察官の職務行為の公正さに対する信頼を根底から揺るがすもので、断じて許されるものではない」

とした。さらに西田検事は、別居していた妻と「戸籍上の婚姻関係を解消しないまま」女性との関係を続けていた。市川次席は「家族のあり方は様々」だとする一方で、「およそ非常識な行動として受け取られかねない」と指摘した。

公費で借りたホテルの私的利用も問題視された。検察では、捜査中の事件関係者のプライバシーを守るため、検察の建物以外で取り調べを行うことがあるという。今回の事案では、女性の事件とは別の事件のために部屋を借りており、西田検事が取り調べを行ったわけではないという。取り調べ終了後、西田検事と女性は、この部屋で性的行為に及んだ。事案が確認されたのは24年頃の1回で、捜査情報の漏洩も確認されていないとしている。