韓国元セーブ王、大リーグ昇格は「以前よりはるかに険しい」米メディア指摘...異物使用疑惑で出場停止に「まずは球団の信頼を」

大リーグのミネソタ・ツインズ専門メディア「Twins Daily」（ウェブ版）が2026年7月29日、ツインズ傘下3Aでプレーする韓国出身コ・ウソク投手（27）について、「大リーグへの道のりは、以前よりもはるかに険しくなった」との見解を示した。

「グラブに粘着物質が見つかり異物規定違反疑惑により退場」

韓国プロ野球（KBO）リーグの元セーブ王のコは、23年オフにポスティングシステムを利用してサンディエゴ・パドレスに移籍した。韓国メディアによると、2年総額450万ドル（約6億3000万円）で契約したという。

渡米してから2シーズンは、大リーグでの登板はなかった。マイナー暮らしが続く中、7月6日にミネソタ・ツインズに移籍し、8日に大リーグに昇格。10日に大リーグデビューを果たし、その後、3試合に登板するも結果を残せずマイナーに降格した。

コは25日に行われた3Aの試合の7回に3番手として登場。米メディアによると、マウンドに上がる直前、審判によるグラブチェックが行われ、グラブに粘着物質が見つかり、異物規定違反疑惑により退場となった。コは1球も投じることなく、グラブは押収されたという。

これにより、コは大リーグ機構（MLB）から10試合の出場停止処分を受けた。

念願の大リーグデビューを果たしたものの、わずか4試合の登板でマイナーに降格した。早期大リーグ昇格を目指す中での出場停止処分。「Twins Daily」は、厳しい論調でコの今後について言及した。