木村拓哉「みんなも同じ月、見えてるかなぁ...」　満月をインスタに投稿、熊本地震受けメッセージも

俳優の木村拓哉さん（53）が2026年7月29日に自身のインスタグラムのストーリーズを更新し、令和8年熊本地震で被災した人たちに対し、「一日でも早く、皆さんに笑顔が戻りますように」と記した。その後の投稿では、月の写真を公開している。

「熊本でも見えてるといいですね」「拓哉ありがとう」

28日16時27分ごろ、熊本県熊本地方を震源とする最大震度7の地震が発生。木原稔官房長官は30日の記者会見で、被害状況について説明し、災害との関連を調査しているものも含め、死者が28人に上ったと明らかにした。

木村さんは28日のストーリーズで、「昨晩の地震で被災された皆様へ。一日も早く穏やかな日常を取り戻せることを、心よりお祈り申し上げます」と記した。また、救助活動や復旧作業を行う消防隊員や自衛隊員などに「心より敬意と感謝を申し上げます」と伝えた。

そして、「苦しい状況ではありますが、力を合わせて乗り越えられると信じています」としたうえで、「一日でも早く、皆さんに笑顔が戻りますように」と呼びかけていた。

木村さんは同日に再びストーリーズを更新し、月の写真を公開。この日は満月で、「みんなも同じ月、見えてるかなぁ...」とつづっていた。

SNSでは、「熊本でも見えてるといいですね」「拓哉ありがとう」「今も不安でいる方もきっと見えてるよ 繋がってるよ」「同じ月、見えてます！」「空は繋がっているので、きっと同じ月が見えてると思います」などの声が上がっている。