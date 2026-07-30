巨人は何が変わったのか、首位ターンで「すごくいい流れが来ている」...元ヘッドが感じたベンチの変化

プロ野球巨人の元ヘッドコーチ・元木大介氏（54）が、2026年7月26日に公開された野球解説者・槙原寛己氏（62）のユーチューブ動画に出演し、新生・巨人について「若い選手の肩の力が抜けた」との見解を示した。

「ミスする選手の立ち振る舞いを見て起こるのならば良いが...」

巨人は今季、阿部慎之助監督（47）体制でスタートを切った。ところが、阿部監督が家庭内のトラブルで5月26日に監督を辞任。同日のセ・パ交流戦から橋上秀樹監督代行（60）が、チームを指揮している。

新たなスタートとなったセ・パ交流戦では、10勝6敗2分けと、セ・リーグ球団で唯一、勝ち越した。

チームはこの勢いを持続し、オールスター戦前の前半戦を50勝40敗2分け、貯金「10」で終え、勝率（.556）で阪神と並びリーグ首位で折り返した。

原辰徳監督時代にヘッドコーチを務めた元木氏は、指導者としての自身の経験を踏まえ、「阿部監督は、監督として厳しかった部分はあると思う。それはそれでいいことでもあり、悪いことでもあったかもしれない」と前置きし、こう続けた。

「野球はミスをするスポーツ。ほとんどの選手が、7割以上、打てていない。ミスをする選手の立ち振る舞いを見て起こるのならば良いが、結果で怒っているのかなというのが、選手が三振した時にベンチを見てしまう。その辺は良くないなと思っていた」