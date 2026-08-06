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【ドジャース】スクーバル獲得は「スカウトの努力の賜物」、若手「育成法」は他に類を見ない...地元メディア絶賛

2026.08.06 14:14
スポーツ班

   米ドジャース専門メディア「ドジャースウェイ」（ウェブ版）が2026年8月6日、タイガースとの交換トレードでタリック・スクーバル投手（29）を獲得できたのは、「ドジャーススカウトの長年の努力の賜物」と称賛した。

  • ドジャースに移籍したスクーバル投手（球団インスタグラムより）
    ドジャースに移籍したスクーバル投手（球団インスタグラムより）
  • ドジャースに移籍したスクーバル投手（球団インスタグラムより）

タイガースとの3対1トレードを成立

   ドジャースは3日、デトロイト・タイガースと3対1の交換トレードが成立したことを発表した。

   タイガースから2度のサイ・ヤング賞を受賞した実績を持つ左腕、タリック・スクーバル投手（29）を獲得。ドジャースは、リバー・ライアン投手（27）、ザイロ・ホープ外野手（21）、ブレイディ・スミス投手（21）らを放出した。

   ワールドシリーズ3連覇を狙うドジャースが、トレード期限が迫る中、先発ローテーション強化を図り、大リーグ最強左腕を緊急補強した。

   豊富な資金をつぎ込み、球界トップレベルの選手を次々と獲得するドジャース。一部メディアやファンから批判的な意見が見られる中、「ドジャースウェイ」は「ドジャースのスカウト力の厚みが、タリック・スクーバルを巡る大規模なトレードで明らかになった」とのタイトルで記事を展開した。

   記事では「ドジャースがこの好機を逃さずにつかみ取った能力は、長年にわたって培われてきたものであり、彼らが構築したシステムと密接に関係している」と指摘し、こう続けた。

スクーバルは移籍後初先発で6回4安打6奪三振2失点
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