槇原敬之逮捕で「楽天通販」ランキング席巻　売れ筋トップ10に関連商品5作

歌手の槇原敬之容疑者(50)が覚せい剤取締法違反の疑いで逮捕されたことを受け、関連商品の売れ行きが急増している。

インターネット通販「楽天市場」のリアルタイムランキングでは、上位5位のうち、槇原容疑者が手掛けたCDなどが3つ入っている。







販売自粛を懸念?

楽天市場の2020年2月13日19時7分時点の売れ筋ランキング(リアルタイム)は、2位に2020年3月4日発売予定の『Bespoke』、3位にライブのブルーレイディスク『Makihara Noriyuki Concert Tour 2019 "Design & Reason"』、5位にアルバム曲『The Best of Listen To The Music』がランクインしている。8、9位にも槇原容疑者の関連商品が入っている。

デイリーランキングのトップ80には関連商品がないため、逮捕の報道を受けてファンらが買い求めたとみられる。SNS上でも、販売自粛を懸念して購入したとの声が少なくない。 音楽配信サイト「LINE MUSIC」のリアルタイムランキング(19時30分時点)でも、トップ100に『どんなときも』『もう恋なんてしない』の2曲が入っている。

歌手で俳優のピエール瀧さんが19年3月に麻薬取締法違反(使用)の疑いで逮捕された際は、所属する音楽ユニット「電気グルーヴ」のCD回収やデジタル配信の停止などがなされた。