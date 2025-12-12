「つり目」写真騒動のミス・フィンランド、称号はく奪に　本人「意図せず」も...主催者「行動と責任は切り離せない」

人種差別的なジェスチャーのように見える写真がSNS上で拡散され、問題視された2025年の「ミス・フィンランド」サラ・ザフチェ氏について、コンテストを主催するミス・フィンランド協会側が12月11日をもって称号をはく奪すると発表した。

「コンテストの価値観に完全に反しています」

サラ氏は9月に「ミス・フィンランド」に選ばれ、11月開催のミス・ユニバース世界大会にも出場した。SNS上では、サラ氏が目を細めるように指で引っ張りながら笑う姿とともに、字幕で「中華料理」と書かれた写真が拡散。アジア人を揶揄する「つり目」のジェスチャーではないかとして批判を集めた。

サラ氏に取材したというフィンランドの大衆紙「Ilta-Sanomat」は12月1日のウェブ記事で、頭痛でこめかみ周辺をもんでいたものと報じた。8日にはサラ氏がインスタで「決して私の意図したものではありませんでした」などと謝罪し、10日にはミス・フィンランド公式インスタが、人種差別や差別的行為を一切容認しないと表明していた。

この公式インスタは11日、コンテストは1931年から開催されているとし、称号は「尊敬、平等、責任、人間の尊厳」といった国の価値観を体現するもので「フィンランドとフィンランド人を世界に代表する立場」だと訴えた。

一方で「ここ数日の出来事は、国内のみならず国際的にも深い傷、失望、懸念を引き起こした。これは当然のことです。現ミス・フィンランドのSNSに投稿された内容は攻撃的で有害であり、コンテストの価値観に完全に反している」とし、下記のように謝罪した。

「これらが与えた被害について深くお詫び申し上げます。特にアジア系コミュニティの方々、そして影響を受けた全ての方々へ。いかなる形での人種差別も決して許されるものではありません」