バリ島で男子生徒ら集団万引きか、防犯カメラ映像が拡散　京都の大谷中学・高校が「窃盗行為」謝罪

インドネシアの観光名所「バリ島」で、日本人とみられる少年らが集団で万引きするような様子が映った防犯カメラの映像がネット上に投稿され、波紋が広がっている。

修学旅行で訪れた京都府内の高校ではないかとの指摘が出て、心ない行為だとして批判が相次いでいる。名指しされた大谷中学・高校（京都市東山区）の校長は2025年12月8日、「複数の生徒が、訪問先において窃盗行為に及んだ」と公式サイトで認め、「この事態を極めて重大に受け止めております」と謝罪した。

店員が不審な動きに気づくと、「ハウマッチ？」と繰り返す

Tシャツや帽子、サンダルなどが並んだ土産店の売り場で、カラフルな半袖シャツを着た少年3人が、商品を見て回っている。胸には、黄色いリボンが付けられており、団体行動の目印らしい。

店員とみられる男性が離れると、少年らは、その様子をうかがっている。右側の少年は、Tシャツを手に取ると、いったん戻し、店員の方を見てから、肩掛けバッグの中に素早く突っ込む。少年らは、「11番」などとTシャツにプリントされた番号を確かめ合うかのような会話をしている。

左側にいた少年は、飲んでいたペットボトル飲料を口にくわえ、別のTシャツを手に取ると、店員の方を向いてから、同じように素早くバッグに突っ込んだ。3人は、キョロキョロ見回しながら、「背番号覚えてないん？」などと会話している。

その後も、この少年らを含めた数人がTシャツなどをポケットに入れたり、バッグに突っ込んだりしていた。店員が戻って来て、不審な様子がないかチェックしようとすると、1人が「ハウマッチ？」などと店員に質問を繰り返す。その後は、この少年が「プリーズ」などと拝みながら何度も値引きを迫り、最後は店員にOKを出してもらい、ビザの提出を求められていた。

この7分近くの防犯カメラの映像は、インスタグラム上で投稿された。2025年12月3日の午前11時30分ごろに記録されたとみられている。現在は、投稿が削除されているが、日本でも、5日に映像の一部がX上で取り上げられると、大きな話題になった。