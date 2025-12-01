婚活中の与沢翼氏、「今でも好き」元妻に未練も...　連日のデート報告「モテすぎてごめんなさい」

実業家の与沢翼さんが2025年11月28日にXを更新し、「モテ過ぎてやばい」と明かした。

「元奥さんが大好きだった」

与沢氏は25年4月、タイで覚せい剤に「どっぷりはまっていました」と告白した。その後、元グラビアアイドルでモデルの麻美さんと離婚し、タイで女性と新生活をスタートするも、9月には破局を報告。10月25日にはXで、「未来のお嫁さんを探す」として、「20代の独身女性」を条件に恋人を募集すると説明していた。

その後、与沢さんは11月28日にXで「モテ過ぎてやばい。毎日2人の女性と会ってて、ディナーキャンセル待ちの子も10人以上います」と報告。女性との親密そうなやり取りも公開していた。

一方、与沢さんは「本当は、元奥さんが大好きだった。今でも好き」と未練をつづりつつ、「けど元奥さんはお金を大して求めず、ただ俺と別れたいを繰り返し言った。お金じゃない？そんな嫌われてるんだと絶望してきた」と振り返った。

また、離婚によって元妻と子どもが自身の戸籍から除籍されたことに「死ぬほど辛かった」と明かし、「今でもまだ実際には傷心している部分はある」「この半年、自分には価値がないと思い続けた」とつづった。

そのため、「だから、今、自分に愛情を注いでくれる全ての女の子に感謝してる。金目当てでも何でもいい。必要としてもらえることがまず嬉しい」とのこと。婚活を始めた頃は批判も多かったと明かしつつ、「生きるか死ぬかを賭けた、起死回生のアイディア。間もなく自分を完全復活させてくれるだろう」と明かしていた。