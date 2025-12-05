フォロワー480万超...21歳TikTokerが「美しすぎ」　警官姿に絶賛の嵐「可愛い過ぎてAIかと」

フォロワー480万超の人気TikTokerで歌手の「Mumeixxx」こと、むめいさん（21）が2025年12月4日、地元・滋賀県警の「歳末特別警戒本部長」に就任したことをインスタグラムで報告した。

警官姿の写真を披露し、「美しすぎる」などと絶賛されている。

歳末特別警戒出動式に登壇「出動の掛け声を」

むめいさんはインスタの投稿文で「滋賀県警の【歳末特別警戒本部長】に就任しました！年末年始に向け 安全守る 歳末特別警戒出動式に登壇し、出動の掛け声をさせて頂きました！」と報告し、下記のように伝えた。

「巧妙な詐欺が増えていく中で、少しでも被害が少なくなって、皆さんが安心して暮らせるよう願っています！！年末にかけて、事故も多くなっていくので皆さんもお気をつけください...！」

写真10枚にわたって実際の様子も披露された。むめいさんは紺色の制服と帽子を着て、役職が記された「たすき」をかけてイベントに登壇。名前を用いたあいうえお作文で注意喚起する様子もあった。

投稿のコメント欄には、「むめいちゃん美しすぎる」「本物？可愛い過ぎてAIかと」「敬礼してる写真が特に好きです！ほんとに可愛すぎます」「透明感、、」「冬服の警察官姿かっこよすぎる」といった声が寄せられている。

むめいさんは同日、TikTokでは、警官姿のダンス動画も公開している。