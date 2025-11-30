高市首相に「こんなバカ」投稿で波紋のバンドボーカルが釈明　「対象が誰であっても適切な言い方ではなかった」

ロックバンド「GEZAN」のボーカル、マヒトゥ・ザ・ピーポーさんが2025年11月29日、波紋を広げた高市早苗首相をめぐるポストについて釈明した。

「マジでシンプルになんでこんなバカが国のトップなの？」

マヒトゥさんが反応したのは、高市氏が21日、G20サミットへの出席に際し、Xで明かした「洋服選び」に関する悩みの投稿だった。

高市氏は外交交渉時の衣装選びについて、14日の参院予算委員会で安藤裕参院議員から指摘を受けたことを振り返り、「『安物に見えない服』『なめられない服』を選ぶことに数時間を費やしました」「外交交渉でマウント取れる服、無理をしてでも買わなくてはいかんかもなぁ」と率直な胸中を明かしていた。

マヒトゥさんはこの投稿を引用し、「マジでシンプルになんでこんなバカが国のトップなの？」と批判。「センス磨いてやるからGEZANの武道館こいよ。前売りかいとくから」と呼びかけた。

同バンドは24年に中国ツアーを行っており、中国にもファンがいるとされる。マヒトゥさんは寄せられた批判に対し、「そういう繋がりを断ち切りかねない高市総理の危険な感覚に警戒しない方がおかしくない？」と反論していた。