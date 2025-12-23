「別人みたいになってない？」浜辺美波（25）の姿に心配の声　「痩せました？」「心配になります」

俳優の浜辺美波さん（25）が2025年12月21日、新作映画「ほどなく、お別れです」の公式インスタグラムに登場し、同作で演じた役柄を紹介した。この動画に対し、「別人に見えました」「心配になります」などと驚く声が寄せられている。

「痩せたよね？大丈夫かな？」

浜辺さんは、26年2月6日公開の「ほどなく、お別れです」の主演を務めている。葬儀会社に就職したばかりの新人葬祭プランナー・清水美空役を演じた。また、美空を厳しく指南する漆原礼二役は、アイドルグループ「Snow Man」の目黒蓮さんが演じている。

こうした中、浜辺さんは12月21日、同作の公式インスタグラムに登場。自身が演じる役柄について、黒いチェック柄のトップスを着用した浜辺さんがカメラを見ながら話すという動画だった。「役紹介動画」だとしている。

この動画に対し、コメント欄では、「透明感があって素敵」「めっちゃ綺麗」「浜辺さんも服もとても可愛い」「ますますお美しい」「ほんと美しい」「本当に真っ白」などの声が寄せられた。

一方、「痩せた？別人に見えました」「ほっぺがなくなってる」「心配になります」「美波ちゃん痩せました？」「痩せたよね？大丈夫かな？」「え？美波ちゃん別人みたいになってない？」などの声も寄せられている。